Dieses Remis hilft wenig

Paderborn

0:1, 1:1, 1:2, 3:2 und am Ende 3:3 – so wechselhaft wie auch letztlich enttäuschend ist aus Sicht des SV Heide-Paderborn die Begegnung in der Fußball-Landesliga mit dem VfB Schloß Holte verlaufen. Das 3:3 (1:1) bringt beide Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen, nicht voran.

Von Markus Schlotjunker