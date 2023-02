SV Heide-Paderborn kann mit Brakel nach Punkten gleichziehen

Den SV Heide-Paderborn erwartet am 20. Spieltag der Fußball-Landesliga Westfalen das bis dato wichtigste Spiel der Saison. Gegen den Tabellennachbarn Spvg. Brakel sollen eminent wichtige Punkte gegen den Abstieg her. Zusätzlich gastiert Mastbruch beim Tabellenletzten Steinhagen, der SCV Neuenbeken trifft auf formstarke Oeynhausener.

SV Heide-Paderborn - Spvg. Brakel (So., 15 Uhr). Lediglich drei Punkte trennen die Heider aktuell vom rettenden Tabellenplatz 13, der momentan vom kommenden Gegner Brakel belegt wird. Ein entsprechend brisantes Duell wird zwischen beiden Mannschaften erwartet, womit auch Trainer Björn Schmidt rechnet: „Es ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Das passive Auftreten aus der Vorwoche soll uns eine Lektion sein. Wir müssen als Team mutig auftreten. Es gilt für uns, jetzt den Turnaround zu schaffen und fußballerisch in diesem Jahr anzukommen.“ Die 0:1-Niederlage im Hinspiel dient dabei als Warnung. Schmidt hofft nach spielerisch guten Rückrundenauftritten in dieser richtungsweisenden Partie endlich auf das entscheidende Quäntchen Spielglück. Personaltechnisch wieder zur Verfügung stehen dabei Marwin Nowakowski, Vincenzo Cesa und Jan Henke.