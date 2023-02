Sensationeller Endspurt: Paderborner Golfprofi Alexander Knappe in Thailand Dritter 

Ist das Alexander Knappes Durchbruch auf der DP World Tour? Dank einer sensationellen Leistung auf den Back Nine der Finalrunde hat sich der Paderborner Golfprofi beim Thailand Classic auf den geteilten dritten Platz katapultiert. Das ist das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere, verbunden mit dem dicksten Scheck, den er je bekommen hat.

Alexander Knappe, hier ein Bild aus der vergangenen Saison, begeistert beim Thailand Classic mit einem sensationellen Auftritt in der Finalrunde.

Exakt 106.265,99 Euro werden in Kürze auf Knappes Konto überwiesen, erstmals überhaupt eine sechsstellige Summe. Bis zu diesem 19. Februar 2023 bedeuteten die gut 57.000 Euro, die er 2017 für den geteilten 26. Platz bei der Scottish Open kassiert hatte, die persönliche Bestmarke. In Sachen Topplatzierung hat er mit dieser grandiosen Darbietung den Viertelfinaleinzug beim Paul Lawrie Match Play in Bad Griesbach (2017) und Rang zwölf bei der Porsche European Open (2017) abgelöst.