Dafür wird nach dem Stand der Dinge wohl aus der Frauen-Bezirksliga ein Team aus der Region in die Landesliga aufsteigen. Der VfL Schlangen (24:0) oder die SG Handball Paderborn (24:2) – eine dieser beiden Mannschaften darf sich 2023/24 mit dem Gütesiegel „höchstspielende Frauenmannschaft des Kreises“ schmücken. Vielleicht machen Anfang Mai sogar noch Schlangens Männer (19:5) mit ihrer Versetzung in die Landesliga den totalen VfL-Triumphzug perfekt. Die liefern sich an der Bezirksliga-Spitze einen heißen Vierkampf mit Bad Salzuflen II (20:6), HC Steinheim (18:8) und SG Detmold (17:7). Am Sonntag um 18 Uhr misst sich Schlangen mit Detmold.

