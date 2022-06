Harrison lässt keinen Run zu

Baseball-Bundesliga: Untouchables Paderborn gewinnen beide Spiele in Dortmund

Pflicht erfüllt: Baseball-Bundesligist Untouchables Paderborn hat sich am Samstag bei Schlusslicht Dortmund Wanderers in beiden Spielen standesgmäß durchgesetzt. Einem noch knappen 2:0 in der ersten Partie ließ das Team von Headcoach Jendrick Speer anschließend ein überaus deutliches 11:1 folgen und festigte den zweiten Tabellenplatz hinter den Bonn Capitals.

Von Peter Klute