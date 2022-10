„Hasenjäger“ bleiben ohne Gegentor

Elternhockeyfestival: SC GW Paderborn überzeugt in Mönchengladbach

Elternhockey ist bunt. Vorne in Grün die Paderborner Hasenjäger mit Dirk Dubiel, Daniel Echterhoff, Wendelin Schnedler, Kyra Keller und Mark Holden. Es fehlt Björn M. Blecher.

50 Teams aus Deutschland und Österreich traten gegeneinander an. Mit dabei auch die Eltern- und Freizeithockeymannschaft des SC Grün-Weiß Paderborn, die Paderborner Hasenjäger. Wegen Krankheit waren in der Woche vor dem Turnier noch drei Ausfälle zu verkraften, so war mit Kyra Keller nur eine Dame spielbereit.

Beim Elternhockey stehen eigentlich immer zwei Damen auf dem Platz, gespielt wird mit fünf Spielern plus Torwart. Da die Hockeyfamilie hilfsbereit ist, fanden sich aus anderen Teams Damen, die gerne bei den Grün-Weißen aushalfen. Dafür waren andere Teams ohne Torhüter unterwegs, sodass Schlussmann Daniel Echterhoff sich revanchieren konnte und bereitwillig aushalf.

Spielerisch konnten die Paderborner durchaus überzeugen und kamen gegen die hoch eingeschätzten Poltergeister vom THC Ahrensburg und auch gegen die Hockeybilitis vom Soester HC jeweils zu einem 0:0, wobei die Grün-Weißen jeweils das stärkere Team waren und im zweiten Spiel Wendelin Schnedler nur knapp am Pfosten scheiterte.

Den ersten Turniersieg gab es gegen die Schorle Tigers vom TSV Mannheim, die dank eines Treffers vom extra über 900 Kilometer aus Herning in Dänemark angereisten Dirk Dubiel mit 1:0 besiegt wurden. Das letzte Spiel des ersten Tages entschieden die Paderborner gegen die Lokalmatadoren von Niers United mit 2:0 für sich. Kyra Keller verwandelte dabei einen Siebenmeter. Zusammen mit Mark Holden konnte Keller die Abwehr gut zusammenhalten, sodass Daniel Echterhoff nur wenige Gelegenheiten bekam, sich auszuzeichnen.

Im letzten Turnierspiel erzielte der emsige Wendelin Schnedler sein Tor zum umjubelten 1:0-Sieg gegen die bis dato ebenfalls ungeschlagenen Düsselschlenzer vom DSD Düsseldorf. Damit war die Elternhockeymannschaft des SC Grün-Weiß spielerisch ganz vorne mit dabei. In die Wertung flossen weitere Kriterien ein, etwa die Performance und Kostümierung bei der Players-Night und Minispiele (Dichten und Denken, Frisbee-Dart, Trampolin-Hockey-Tennis). So wurden die Löwenbande vom DHC Wiesbaden (Goldene Ananas), Gruppengegner Poltergeister (Harmoniehaufen), MSC Ältern und MSC Unterground (beide Marienburger SC, Kreativfabrik) und die Turmfalken vom Großbeerener HC (Alleskönner) ausgezeichnet.