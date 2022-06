VoR Paderborn: Greta Rakow gewinnt zwei Bronzemedaillen bei Westdeutschen Meisterschaften im Beachvolleyball

Gleich zwei Bronzemedaillen hat Greta Rakow, Volleyballerin aus den Reihen des VoR Paderborn, bei den Westdeutschen Meisterschaften im Beachvolleyball gewonnen. Die Paderbornerin startet im Sand an der Seite von Clara Dreßen, mit der sie in Münster am Bundesstützpunkt trainiert.

Den ersten Erfolg feierte das Duo an Fronleichnam in der Altersklasse U19. Nach einem Auftaktsieg in Runde eins verloren Rakow/Dreßen im zweiten Durchgang gegen die späteren Zweitplatzierten Mila Jancar und Rika Dieckmann aus Düsseldorf und mussten den Weg über den Loser-Pool nehmen. Dort spielten sich Rakow/Dreßen mit drei Siegen bis ins Halbfinale vor, wo sie auf ihre Trainingspartnerinnen Josefine Meiser und Mareet Maidhof trafen. Meiser/Maidhof behielten mit 2:0 die Oberhand und konnten auch das spätere Finale für sich entscheiden. Das Spiel um Platz drei ging kampflos an Greta Rakow und Clara Dreßen.

Zwei Tage später folgte bei heißen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke die Westdeutsche Meisterschaft der U17. Neben Greta Rakow, die erneut mit Clara Dreßen ein Duo bildete, traten mit Julie Klimm und Carlotta Rust zwei weitere VoR-Spielerinnen als Team an. Beide Gespanne gewannen ihre Auftaktspiele, scheiterten dann aber in Runde zwei und drei an dem Düsseldorfer Team Sophia Neuß und Mila Jancar. Über die Loser-Runde spielten sich die Paderbornerinnen in unterschiedlichen Strängen bis ins Halbfinale vor. Dort trafen Klimm/Rust erneut auf Neuß/ Jancar, während Rakow/Dreßen gegen Rika Dieckmann und Annica Juditzki, ebenfalls TuSa Düsseldorf, um den Einzug ins Finale spielten. In beiden Duellen siegten die Teams aus Düsseldorf, so dass es im Bronzespiel zum Duell Rakow/Dreßen gegen Klimm/ Rust kam. Hier hatten Greta Rakow und Clara Dreßen mit 2:1 knapp das bessere Ende auf ihrer Seite und holten sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen Bronze. Die Goldmedaille sicherten sich Sophia Neuß und Mila Jancar.

Für Greta Rakow lautet das nächste Ziel: Bundespokal Beach. Landestrainer Marc d’Andrea nominierte die 16-Jährige für den Vergleich aller Landesverbände, der nach einem Vorbereitungslehrgang Anfang Juli in Bottrop ausgetragen wird.