Kandra: „Wir sind Favorit“

Paderborn

Die European Squash Club Championships (ESCC), der Europapokal der Landesmeister, sind das größte Turnier für Squash-Vereinsmannschaften in Europa. Der Paderborner SC hat diese begehrte Trophäe seit 2003 insgesamt zehnmal gewonnen und tritt ab morgen, Mittwoch, im italienischen Riccione als Titelverteidiger an. 2019 hatten Simon Rösner und Co. in Edinburgh triumphiert, seither war Pause wegen Corona.