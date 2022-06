Kwadwos im Gleichschritt

Bronze für den LC Paderborn bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin

Paderborn

Medaillen bei großen Titelkämpfen schienen für den LC Paderborn nach den Abgängen von Tatjana Pinto und Monika Zapalska in naher Zukunft außer Reichweite. Doch weit gefehlt. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin sorgten die Kwadwo-Geschwister am Samstag im Olympiastadion für eine Überraschung und sprinteten im Gleichschritt weit nach vorne.

Von Peter Klute