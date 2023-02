LC Paderborn: Bestleistungen purzeln bei den NRW-Hallenmeisterschaften

Yasmin Kwadwo vor Kathrin Grenda: So lautete bei den nordrhein-westfälischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Zieleinlauf im 60-Meter-Sprint der Frauen. Zwei Wochen vor den Nationalen Hallenmeisterschaften in Dortmund hielt das Wochenende im Düsseldorfer Arena-Sportpark für den LC Paderborn zwei Titel und insgesamt sechs weitere Podestplätze bereit.

Nach den 60-Meter-Vorläufen hatten sich Yasmin Kwadwo (7,46 sec), Kathrin Grenda (7,61 sec) und Keshia Kwadwo (7,61 sec) für die beiden Zwischenläufe qualifiziert. Den ersten schlossen Keshia Kwadwo (7,54 sec) und Kathrin Grenda (7,55 sec) auf den Plätzen zwei und drei ab, derweil Yasmin Kwadwo wie schon im Vorlauf siegte. An ihre Topzeit von 7,38 Sekunden sollte die 32-Jährige bei ihrem Endlaufsieg aber nicht ganz herankommen (7,40 sec). „Vize“ wurde in 7,52 Sekunden Kathrin Grenda, Fünfte Keshia Kwadwo (7,57 sec).

„Meine Achillessehnenpobleme habe ich erfreulicherweise überwunden. Ich konnte 2022 keinen Wettkampf ohne Schmerzen bestreiten. Das ist nun vorbei. Jetzt kann ich mein Training wieder wie geplant durchziehen“, freute sich die Siegerin. „Leider konnte ich erst im November mit meinen Saisonvorbereitungen beginnen. Dadurch habe ich zurzeit noch einen Trainingsrückstand, aber ich bin optimistisch, diesen schon bald wieder aufzuholen.“

Auch Grenda blickte zufrieden auf ihren Wettkampftag zurück. „Ich konnte mich von Lauf zu Lauf steigern und bin mit 7,52 Sekunden Saisonbestzeit gelaufen. Dass ich Gesamtzweite werde, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr glücklich, dass ich das im Finale geschafft habe.“

Eine Bronzemedaille für den LC Paderborn holte Nele Weike über die 1500 Meter der Frauen. Mit ihrer Zeit von 4:36,26 Minuten verpasste sie die B-Norm für Hallen-DM um 26 Hundertstel ein weiteres Mal denkbar knapp. Schwester Lea Weike erkämpfte zusammen mit Jana Hoffmann und Kea Wagemann mit knapp drei Sekunden Vorsprung den Titel in der 3 x 800-Meter-Frauenstaffel. Die Siegerzeit: 7:34,88 Minuten.

Der LC Paderborn stellte in Düsseldorf auch eine Männerstaffel über 3 x 1000 Meter – mit Erfolg: Jan Austerschmidt, Julian Borgelt und Samuel Vorderwülbecke liefen in 8:01,93 Minuten hinter Brillux Münster zu Silber.

Robert Rutz (MJU20) wurde im 800-Meter-Lauf im Schlussspurt um 17 Hundertsel knapp geschlagen. 1:56,37 Minuten bedeuteten die nächste persönliche Saisonbestleistung und den zweiten Platz. Stark in dieser Altersklasse war auch der Auftritt von Joel Radin, der die 400 Meter in einer neuen Hallenbestzeit von 51,96 Sekunden absolvierte: Sechster.

Theresa Weber überraschte mit einer Bronzemedaille über die 1500 Meter der weiblichen Jugend U20 in 4:46,37 Minuten, ebenfalls ein deutlich verbesserter Topwert. Sie unterbot damit erstmalig die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in drei Wochen in Dortmund.

Als eine von zwei Werferinnen knackte Romi Griese im Diskuswurf der weiblichen Jugend U20 die 40-m-Marke. Mit 40,70 Metern schloss sie als Zweite im Siebenerfeld ab.

Gesa Lutze (WJU18) qualifizierte sich als Dritte ihres Vorlaufes in 8,02 Sekunden für den 60-Meter-Zwischenlauf, in dem sie sich auf 7,99 Sekunden steigern konnte. Im Finale (8,01 sec) sprang Position sieben heraus.

Einen Vizetitel gab es für den TSV Schloß Neuhaus im Dreisprung der weiblichen Jugend U20. Oda Brökling versilberte mit 10,82 Meter – Saisonbestleistung – ihren letzten Versuch im Dreisprung.