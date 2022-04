Leistungsriege des TSV 1887 Schloß Neuhaus erfolgreich gestartet

Die Leistungsriege des TSV 1887 Schloß Neuhaus ist erfolgreich in die Wettkampfsaison gestartet. Beim Landescup des Westfälischen Turnerbundes in Hamm mischte der TSV in drei Altersklassen mit.

In der Altersklasse 12-13 waren Katelyn Müller, Caroline Warkus und Nina Seipolt morgens an der Reihe. In einem starken Feld mit 30 Teilnehmern starteten die jungen Damen in olympischer Reihenfolge am Stufenbarren, gefolgt vom Balken. Es folgte die Bodenübung und der Sprung, mit dem der Wettkampf abgeschlossen wurde.