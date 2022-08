Lorena Bürckner verteidigt SOW-Titel

Paderborn

Die Bürenerin Lorena Bürckner hat es geschafft, auch über die zweijährige Corona-Pause hinweg, ihre Stute Querida nicht nur fit zu halten, sondern nochmals deutlich weiter zu entwickeln. So präsentierten sich die Titelverteidiger bei den Kreismeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten in einem Starterfeld von etwa 20 Paaren extrem stark. Sowohl im Springen, in der Dressur und im abschließenden Gelände präsentierte Bürckner die schicke Fuchsstute so kon-stant, dass sie die Dressur direkt gewann und im Springen, sowie im Gelände stets unter den ersten Fünf landete.

Von Julia Pongratz