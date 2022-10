Denise Palberg im Klub der 400

Paderborn

Herzlichen Glückwunsch, Denise Palberg: Die Sportschützin des SSV St. Hubertus Elsen hat am Samstag in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord beim bärenstarken 4:1-Sieg (1982:1956 Ringe) über die Braunschweiger SG erstmals in ihrer Karriere die magische Marke von 400 Ringen erreicht. Weltklasse: Aus zehn Metern Entfernung 40 Schuss in die 10 – mehr geht nicht! Das SSV-Quintett markierte beim neuen Bundesliga-Mannschaftsrekord acht Hunderter-Serien.

Von Jörg Manthey