Mastbruchs starke zweite Halbzeit bleibt unbelohnt

Die DJK war in Hälfte zwei nahe dran am Ausgleich, entsprechend zufrieden war Trainer Roberto Busacca mit seiner Mannschaft. „Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Sie haben alles rausgehauen. Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war schon stark“, lobte Busacca.

Westfalenliga-Absteiger Theesen machte enormen Druck, Neuling Mastbruch, bei dem vier Neuzugänge in der Startelf standen, kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Das Offensivpressing führte nach acht Minuten zum 0:1. Mastbruch bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone und leitete mit einem Fehlpass in die Strafraummitte den Gegentreffer selbst ein. Kurz darauf wäre mit der ersten Möglichkeit fast der Ausgleich gelungen, Kapitän Torben Hartmann scheiterte nach einem Fehlpass der Gäste aus kurzer Distanz an VfL-Torwart Fynn Laarmann. Die Gastgeber konnten sich nun mehr aus Theesens Umklammerung befreien. Auch Sergio Pinto fand bei seinem feinen Schuss aus etwa 16 Metern ins linke obere Eck in Laarmann seinen Meister. Kurz danach erneutes Missgeschick in der Mastbrucher Abwehr: Nach einem weiteren Fehler ließ sich der VfL nicht lange bitten – 0:2.

Mit dem Wiederanpfiff übernahm Mastbruch das Kommando und erspielte sich gute Chancen. Die erste hochkarätige Möglichkeit besaß Julius Brinkmann, der den Ball ins linke obere Eck gezirkelt hätte, wäre nicht Laarmann wieder zu Stelle gewesen. Bei gefühlten 40 Grad liefen die Hausherren nun heiß und fast nur noch in eine Richtung: aufs gegnerische Tor zu. „Mit den vielen Chancen könnten wir wahrscheinlich drei Landesligaspiele gewinnen, sind aber immer wieder am besten Gästespieler gescheitert“, spielte Busacca auf Theesens Keeper an. Der VfL kam nur noch über Konter ins Spiel, das längst die DJK dominierte. Brinkmann traf schließlich zum 1:2-Anschluss. Nach einem ganz langen Ball auf wiederum Brinkmann konnte dieser in letzter Sekunde durch ein Monster-Tackling gestoppt werden, sonst wäre er frei vor Laarmann gewesen. Ein Elfmeter nach einem weiteren Konter beendete die Hoffnung auf einen hoch verdienten Punkt.

DJK Mastbruch: Schulmeister – Pinto, Brinkmann, Hartmann (46. Leppich), Fuchs (46. Fischer), Schulte, Derenthal (62. Witte), Knitter (85. Mohamady), Dirkes, Neubert (68. Kröger), Hagen

Tore: 0:1 Flocke (8.), 0:2 Girgio (30.), 1:2 Brinkmann (70.), 1:3 Giorgio (90. +3.) Foulelfmeter