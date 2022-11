Matchwinner Mazza

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge verlässt der SV Heide Paderborn am 14. Spieltag die Landesliga-Abstiegsränge. Gegen den Tabellenfünften TuS Tengern gab es ein 1:0 (0:0).

Es war ein Auftritt, wie ihn sich SVH-Trainer Björn Schmidt vorstellt: konzentriert und stabil in der Defensive sowie vorne geduldig auf die Chance warten und zuschlagen. Tengern wurde seiner Favoritenrolle aber zunächst gerecht und machte ordentlich Druck. Die Paderborner kamen lange Zeit kaum über die Mittellinie, aber Tengern auch nicht zu richtigen Torabschlüssen.

Der erste Schuss aufs Gäste-Tor gelang Heide, das sich mehr und mehr befreien konnte, in Minute 40, als Darwin Lange aus der Distanz abzog und TuS-Torwart Daniel Gedert parierte. Nach dem Wechsel merkte man sofort, der SVH will nun das Tor. Nach fünf Minuten kamen mehrere Paderborner im Gästestrafraum an den Ball, am Ende schoss Lange aufs Tor, aber zu schwach. Gedert hielt. Das selbe tat Heides Keeper Simon Tepper auf de anderen Seite, als Tengern zum Abschluss kam.

Glücklicher Torschütze

„Das war eine Art Gamechanger“, meinte Schmidt, denn kurz darauf fiel auf der anderen Seite das 1:0. Benjamin Law flankte von der linken Seite, in der Mitte schoss Neuzugang Gianluca Mazza aus fünf Metern unhaltbar den Ball ins Netz. „Das macht mich besonders glücklich“, sagte Mazza, der erst seit zwei Wochen da ist und in seinem zweiten Spiel schon in der Startelf stand. „Ich verstehe nicht, warum wir unten drin stehen, müssten zehn Punkte mehr haben. Mit Dennis Freitag und Fabian Engelbrecht haben wir so viel Potenzial“, meinte Mazza. Auch Schmidt lobte die beiden 18-Jährigen, denn sie sorgten mit dafür, dass Heide souverän verteidigte, so dass es ein hochverdienter Sieg wurde.

Statistik

SVH: Tepper – Shojaai (58. Balke), Millard, Lange (90. Jakobsmeyer), Engelbrecht, Franz, Law, Freitag, Bergschneider, Mazza (64. Asli), Henke (81. Nowakowski)

Tor: 1:0 Mazza (60.)