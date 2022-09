Matsch-Spaß für Große

„Ende der Komfortzone“ – diese unmissverständlich-knackige Botschaft am Startbogen des Mud Masters in Weeze (www.mudmasters.de) wurde zusätzlich noch garniert mit ekligen äußeren Bedingungen. Es war nass und kalt. „Ich war mega durchgefroren, hab‘s aber durchgezogen“, sagt Laura Stuhldreyer, die laufend, rutschend, robbend als Teammitglied der Polizei NRW antrat.

Der abenteuerlustigen W30-Läuferin schwante aus einer früheren Mud Masters-Teilnahme, was kommen sollte. „Der Feind: Unterkühlung. Damals musste ich von den Sanis rausgezogen und in eine Rettungsdecke eingewickelt werden.“ Diese Erinnerung rang ihr Respekt vor dem Schlamm-Abenteuer ab. Eine Angst, sich zu erkälten oder zu verletzen, schwang mit.

Mud Musters: Der ehemalige niederländische Elitesoldat Andre Skwortsow hat das Konzept des Schlamm-Hindernislaufs entwickelt, sich dabei von militärischen Trainings-Parcours‘ inspirieren lassen und so eine neue Sportart kreiert. Die Streckeningenieure hatten auf den 16 Kilometern insgesamt 30 anspruchsvolle Hindernisse mit vielsagenden Namen wie Walk the plank, Pipe Runner, Mud Crawl, Power Tower, Tarzan Swing oder Claustrophobia installiert. Nicht wenige der deutlich fünfstelligen Zahl an Teilnehmern (110 Teams inklusive) wurden an ihre körperlichen und mentalen Grenzen geführt.

Grundsätzlich genoss Laura Stuhldreyer den Abenteuerspielplatz auf dem weitläufigen Flugplatz-Areal. Der kreative Parcours führte vorbei an alten Hangars und der Start- und Landebahn oder über alte Bunkeranlagen. Stuhldreyer und Co. mussten glitschige Matschhügel überqueren oder durch Schlamm kriechen, mit scharfem Stacheldraht über dem Kopf. Die Great Walls, ein Steilwandhindernis, wurden ihr fast zum Verhängnis: „Ein Kollege hat Räuberleiter gemacht, ich bin irgendwie abgerutscht und ungebremst voll auf die rechte Seite geknallt.“

Der Flyer, die zehn Meter hohe Riesenrutsche mit Polizei-Werbung („Komm mit ins Team 110“), die die Teilnehmer in einem hohen Flugbogen in Matschwasser bugsierten, gefiel ihr besonders. Apropos: Die Landeszentrale Personalwerbung der Polizei NRW nutzte die Veranstaltung, um die Polizei als Berufswahl ins Sichtfeld zu rücken. Am letzten Hindernis zog sich ein Kollege aus Herford nach einem üblen Sturz über Balken eine schlimme Knöchelverletzung zu. „Wohl ein Riss oder Bruch. Wir haben ihn zusammen auf einer Rettungstrage ins Ziel gebracht“, sagt Laura Stuhldreyer. Sinnbildlich: Denn bei den Mud Masters steht nicht unbedingt die Zeit im Vordergrund, in der die Distanz absolviert wird, sondern vielmehr der Teamgedanke. Es geht darum, gemeinsam die Ziellinie zu überqueren und auf dem Weg dorthin Spaß zu haben. Der übrigens mit drohenden Stromschlägen eingeläutet wurde, dem „Sizzler“.

Unterwegs ein Schild: „Dein Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone aufhört.“ Haha, mag stimmen. Nur war Stuhldreyers Spaßlevel zwischen Sandsackschleppen und Tarzan-Schwingen inzwischen auf 70 Prozent abgesackt. Losgelöst von den Polizeikollegen seien viele andere Mitstreiter hilfsbereit gewesen. „Wenn du eine rutschige Wand hochlaufen musstest, kam von oben immer eine Handreiche. Es war ein tolles Teamerlebnis, kein Alleingang mit Gucken auf die Uhr.“ Überall greifbare Solidarität, bemerkenswete Mitmenschlichkeit.

Duschen gab es nicht vor Ort. Um dennoch relativ sauber ins Ziel zu kommen, hatten die Veranstalter als eine der letzten Stationen ein Wasserhindernis eingebaut, und eine (kalte) Autowaschanlage gab‘s auch. „Trocken bleiben war nicht Sinn und Zweck der Sache. Dieser Wettkampf war eine witzige Angelegenheit und tatsächlich auch nur als Team zu bewältigen. Das war richtig schön“, resümierte Stuhldreyer. „Es gab Hindernisse wie Blöcke, die man drehen musste, um die Teammitglieder auf die andere Seite zu befördern. Das hat Hand in Hand ganz wunderbar geklappt.“

Mit ihrem Sieg beim Katharinenlauf in Delbrück (wir berichteten) hatte sich Laura Stuhldreyer für Weeze „warmgemacht“, am Mittwoch folgte zum Abschluss ihr Start bei der Polizei-Landesmeisterschaft im Cross. Nach Mud Masters werde ihr der Lauf in Unna wohl „wie ein Kindergeburtstag vorkommen“, hatte die Polizeioberkommissarin vorab gemutmaßt. Sie schloss die 7,64 welligen Kilometer in 33:55 Minuten auf dem dritten Platz ab, nachdem sie lange Silberkurs gesteuert hatte. „In der ersten Runde hatte mich im hohen Gras etwas gestochen, das Insekt, das sich als Wespe herausstellte, blieb in meinem Schuh“, klagte sie und überlegte kurzzeitig, den Schuh auszuziehen – „aber damit hätte ich aufhören müssen.“ Lohn fürs Durchhalten: Die Qualifikation zu den Deutschen Polizei-Meisterschaften im Crosslauf im November. Trainer Axel Czech verordnete seinem Schützling nach diesen tollen Tagen erstmal zwei Wochen Pause.