Mindestziel ist eine Medaille

Als Titelverteidiger bestreitet Raphael Kandra vom Paderborner Squash Club die viertägige Einzel-Europameisterschaft, die am heutigen Mittwoch im Sportwerk Hamburg beginnt – und zwar für Kandra mit einem Freilos. Nicht nur die Herren, auch die Damen spielen ihre neue Titelträgerin an der Elbe aus. Hier steht die Deutsche Meisterin Saskia Beinhard (Paderborner SC) im Feld.

Squash: PSC-Ass Raphael Kandra ist bei der Einzel-EM in Hamburg der Gejagte

Die beiden Deutschen Meister Raphael Kandra und Saskia Beinhard vertreten den Paderborner SC bei der Einzel-Europameisterschaft in Hamburg.

Mit der topgesetzten Tinne Gilis (Belgien, Nummer 13 der aktuellen Weltrangliste) und Victor Crouin (Frankreich, Weltranglisten-18.) werden die beiden World Games-Gewinner erwartet. Topgesetzte in der Hansestadt sind die Belgierin Nele Gilis sowie der Paderborner Schweizer Nicolas Müller (WRL 14), der in Runde zwei am Abend auf seinen PSC-Bundesligakollegen Viktor Byrtus treffen könnte.

Bei den Herren folgt Victor Crouin auf Setzplatz zwei. Dahinter teilen sich der Franzose Sébastien Bonmalais (WRL 33) und der vierfache Deutsche Einzelmeister Raphael Kandra (WRL 19) die Setzung an Position 3/4. Kandra weiß, dass das Unterfangen Titelverteidigung „definitiv nicht leicht wird. Mit Victor Crouin und Nici Müller, die gerade beide viel abräumen, wird es hart.“ Der Sportsoldat freut sich „auf diese Aufgabe und die Herausforderung. Es sind viele starke Spieler dabei. Mein Spiel gegen Sébastien Bonmalais in Bremen bei der Bundesliga-Endrunde war glaube ich ein guter Weckruf. Ich bin heiß und habe Bock.“

In Runde zwei bekommt es Kandra am Abend mit dem Sieger der Partie Joel Viksten (Schweden) gegen Valeri Fedoruk (Ukraine) zu tun. Im Viertelfinale könnte es gegen den Spanier Borja Golan zur Neuauflage des EM-Finales von 2019 kommen. „Da freue ich mich mega drauf.“

Den Hamburger Glascourt mag er. So setzt der Paderborner ein bisschen auch auf den Heimvorteil, um den Triumph von 2019 zu wiederholen. „Gerade das Publikum im Rücken bei der Heim-EM kann mir einen Extra-Boost geben, worauf ich hoffe. Ich habe die Titelverteidigung im Blick. Eine Medaille ist das Mindestziel. Ich freue mich auf ein cooles Event!“, sagt der Europameister.

Die amtierende zweifache Deutsche Einzelmeisterin und World Games-Viertelfinalistin Saskia Beinhard vom Paderborner SC (WRL 68, Setzung: Platz 5 bis 8) hat ebenfalls zunächst ein Freilos. Gegnerin in Runde zwei ist heute um 16 Uhr die Österreicherin Jacqueline Peychär. Beinhard hat sich zum Ziel gesetzt, „zum ersten Mal bei der Einzel-EM ins Viertelfinale zu kommen. Dort würde ich dann auf die an eins gesetzte Nele Gilis treffen. Eine super Chance, gegen eine Topspielerin Erfahrung zu sammeln und sich auf diesem Niveau zu messen. Umso motivierender, sich den Platz im Viertelfinale zu erspielen.“

Chef-Bundestrainer Oliver Pettke freut sich riesig auf die Heim-EM und äußert eine klare Erwartungshaltung. „Das ist eine gute Chance, unsere Athleten im Nationalmannschaftstrikot dem heimischen Publikum zu präsentieren. Für unseren Einzel-Europameister Raphael Kandra sollte das primäre Ziel die Titelverteidigung und als an Position drei bis vier Gesetzter das Mindestziel eine Medaille sein. Danach muss man weitersehen.“ Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Turnier alle vier Tage über den Live-Stream bei sportdeutschland.tv verfolgen!