Minikader überrennt Kleve

Die Elsen Knights sind erfolgreich aus der Sommerpause gestartet. Das ungefährdete 46:7 bei den Cleve Conquerors war der dritte Sieg in Folge. In der NRW-Liga verbesserten sich die Paderborner mit 6:6 Zählern auf den zweiten Tabellenplatz.

Das Laufspiel der Knights klappte: Runningback Tim „Henk“ Henkenius, Offense-Kapitän der Elsener, ist hier auf dem Weg zum Touchdown. Der 46:7-Auswärtserfolg wurde in der Tabellenoptik mit Rang zwei belohnt.

Da die Knights bloß 25 Spieler aufbieten konnten, rechneten sie angesichts personeller Engpässe auf zahlreichen Positionen mit einem harten Spiel. Ohne Starting Quarterback setzten die Knights auf ihr starkes Laufspiel mit Tim Henkenius und Robin Münster.

Die ersten Punkte gelangen Martin Wenzel nach Pass von Jan Schwede. Manuel Plückebaum verwandelte den Extrapunkt zur 7:0-Führung. Elsens Defense bot eine starke Leistung und wehrte alle Angriffe Kleves ab. Das erste Viertel endete mit 9:0. Tim Henkenius erhöhte mit einem Lauf in die Klever Endzone zum 16:0 (PAT Manuel Plückebaum). Den Schlusspunkt vor der Pause setzte Manuel Plückebaum per Fieldgoal – 19:0. „Wir haben als Mannschaft einen guten Job gemacht. Jetzt nicht einbrechen“, mahnte Headcoach Justin Gaub in der Pause.

Dank des starken Laufspiels der Offense wuchs die Führung stetig an. Das 21:0 erhöhte Quarterback Jan Schwede mit kurzem Lauf zum 28:0 (PAT Plückebaum). Mit einem weiteren Safety setzten sich die Knights auf 30:0 ab. Im Schlussabschnitt eröffnete erneut Schwede mit einem Lauf den Punktereigen. Extrapunkt Plückebaum, es hieß 37:0. Marco Beckers Tackle in Klevens Endzone führte erneut zum Safety, 39:0. Jan Hebers schicker Kick-Return-Touchdown zum 46:0 (PAT Plückebaum) war ein sehenswerter Abschluss, da fiel Kleves Ehren-Touchdown nicht weiter ins Gewicht. „Die Mannschaft hat trotz der geringen Kaderstärke gezeigt, dass wir guten Football spielen können“, lobte Gaub.