Inzwischen hat er bereits 16 Lieder veröffentlicht. Im Video zu seinem neuesten Song „Shine“ aufgezeichnet am ersten Heimspieltag der Baseball-Saison gegen die Dortmund Wanderers, setzt er auch seine Untouchables in Szene, um so das Team-Marketing „auf eine schöne Art“ zu unterstützen und die U‘s „mehr ins Auge der Stadt zu rücken“, wie er sagt. Die bewegten Bilder hielt sein Landsmann Louie Jay Sienders fest. „Zusammen mit dem Song Shine geht es um meine aktuelle Lebenssituation, die letzten drei Jahre, wie hier in Paderborn alles gut für mich gelaufen ist mit den Teamkollegen und Freunden, die ich in dieser Zeit gewonnen habe“, erläutert er die Geschichte, die er darin erzählt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar