Ehrennadel in Bronze für verdientes Trio

Nach zwei ausgefallenen sowie einer in den Mai verschobenen Mitgliederversammlung konnte die Jahreshauptversammlung des Radsportvereins Germania 1900 Schloß Neuhaus nun wieder im Januar stattfinden. 70 Mitglieder begrüßte der Vorsitzende Michael Glunz im Pfarrheim in Mastbruch.

Besonders freute er sich über den Besuch der Vorsitzenden des Ostwestfälischen Turngaus Ingrid Knetsch. Die zeichnete drei verdiente Mitglieder aus. Marie-Luise Reineke, Maria Maßmann und Ingrid Glunz erhielten für ihre langjährige, verdienstvolle und beispielgebende Tätigkeit im Turnen die Ehrennadel in Bronze des Westfälischen Turnerbundes.

In seinem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre konnte der Vorsitzende Michael Glunz trotz Corona auf einen stabilen Mitgliederbestand verweisen. Im Kinder- und Jugendbereich ist der Zulauf an neuen Mitgliedern so groß, dass es eine Warteliste gibt. Neben der Turnabteilung werden die Sportarten Volleyball, Futsal, Tanz- und Gesundheitssport betrieben.

Jubiläum im Jahr 2025

Im Jahr 2025 begeht der Verein sein 125-jähriges Bestehen. Es gibt noch keine konkreten Planungen. Es solle aber in einem kleineren Rahmen stattfinden als das 100-jährige, so der Vorsitzende. Denkbar wäre ein Festball im Gründungslokal Nachtigall nur für Mitglieder mit ein paar ausgesuchten Gästen. Glunz stellte Ingrid Knetsch in Aussicht, dass der Verein im Jubiläumsjahr eine Gauveranstaltung ausrichtet.

Bei den Vorstandswahlen wurden die 2. Vorsitzende Rita Wagner-Kramer und Schriftführerin Christine Otto wiedergewählt. Neue Kassenprüferin wurde Elke Jürgens.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: 25 Jahre: Diana Westerwinter, Daniela Krafezyk, Katrin Kaufmann, Christel Lenz;

40 Jahre: Conny Hüser, Ulrike Bikowski, Elisabeth Meyer, Monika Apelmeier, Rita Wagner-Kramer, Claudia Seiffert, Waltraud Klaus, Käthe Lütkemeier;

50 Jahre: Marita Kleinstraß, Mia Brüseke, Marie-Luise Reineke, Karl-Heinz Reineke, Frank Reineke.

Weitere Infos unter www.rsv-germania-1900.de.