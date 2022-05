Nach dem Tornado: Freier Eintritt – Paderborn Dolphins danken allen Helfern

Um die Solidarität, die große Hilfsbereitschaft nach den Tornado-Verwüstungen zu würdigen, möchten die Footballer der Paderborn Dolphins „einen Teil dazu beitragen, Danke zu sagen“. Das teilt der Aufsteiger in die German Football League 2 mit.

Hilfskräfte zum ersten Heimspiel am Sonntag eingeladen

Hilfskräfte, von Polizisten über das THW bis zum Handwerker, haben am Sonntag beim Dolphins-Heimspiel gegen Solingen freien Eintritt.

Präsident David Schmidtmann: „Als Verein möchten wir den vielen, vielen Hilfskräften, die so schnell und unkompliziert geholfen haben, unseren großen Dank zeigen. Wir laden daher alle Helfer herzlich ein, am Sonntag das erste Saison-Heimspiel unseres GFL2-Teams gegen die Solingen Paladins mit ihren Familien zu besuchen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch damit eine kleine Freude machen können.“

Wer also mit den unterschiedlichen Hilfskräften (etwa THW, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste) oder Handwerkerbetrieben (Klempner, Gärtnereien, Dachdecker und andere) geholfen hat, zeigt am Sonntag einfach seinen Dienstausweis oder ähnliches am Eingang des Hermann-Löns-Stadions vor und erhält dafür freien Eintritt. Los geht es um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr.

Alle Berichte, Videos und Fotostrecken zum Unwetter in OWL und zum Tornado in Paderborn finden Sie auf unserer Themenseite: www.westfalen-blatt.de/unwetter.