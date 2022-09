Ultraläufer Christoph Hardes: Neues Level an Erschöpfung

Christoph Hardes ist ein erfahrener Ultraläufer. Der 49-Jährige muss es wissen, wenn er sagt: „Das war das absolut Härteste, das Wildeste, was ich jemals mitgemacht habe. Sowohl von der Distanz als auch von den Höhenmetern her. Ich war total platt, zwei Tage komplett raus. Das Level an Erschöpfung kannte ich so noch nicht.“ Diese neue Herausforderung hieß „Tor des Géants“ in Italien und währte für ihn fünfeinhalb Tage lang.

In dieser Zeit umrundete Hardes mit 1113 weiteren Gleichgesinnten aus 67 Nationen das Aostatal. „Es gibt bei so einer langen Strecke viele Unwägbarkeiten. Das Wichtigste war für mich, es geschafft zu haben. Bei mir standen am Ende 350 Kilometer und 28.000 Höhenmeter auf der Uhr“, so Hardes. Er meisterte die Strapaze in 131 Stunden und 39 Minuten. Es waren etwa 15 Stunden Schlaf, die er sich gönnte. „Du musst den Körper bei Spannung halten, in Bewegung, im Rhythmus bleiben.“ Oberschenkel und Knie jubelten.