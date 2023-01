Niklas Gorny neuer Quarterback der Paderborn Dolphins

Der neue Paderborner Quarterback: Niklas Gorny von den Bielefeld Bulldogs will die Bühne GFL 1 nutzen, um sich für die die Nationalmannschaft zu empfehlen.

So setzt der Aufsteiger bei seinen Transfers, um eine leistungsstarke Truppe für die am 21. Mai beginnende Saison in der Nordstaffel auf die Beine zu stellen, bislang vor allem auf unterklassige Spieler aus der Region, ob aus Bielefeld, Minden, Lippstadt oder Osnabrück, die sich auf höchstem Niveau messen wollen.