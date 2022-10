Bertels warnt vor Spektakelfußball

Vor dem Duell der beiden Teams lohnt ein Blick auf das Torverhältnis. Überraschenderweise hat Vreden 17 Treffer auf dem Konto und damit mehr als die U21 (15). Probleme hat die Mannschaft aus dem westlichen Münsterland in der Defensive. 23 Gegentore bedeuten die bislang zweitschwächste Abwehrleistung der Liga.

Paderborns Profi-Reserve stellt mit nur sieben Gegentoren hingegen die zweitbeste Defensive. „Das ist sicher auffällig“, gibt auch SCP U21-Trainer Thomas Bertels zu, wenngleich er eher die Einzelauftritte der Vredener im Blick hat: „Sie spielen 3:3 in Münster II, schlagen Rheine 4:0 und Ennepetal 4:1. Gleichzeitig verlieren sie 0:4 in Lotte und 0:6 gegen Finnentrop/Bamenohl, spielen aber 0:0 in Rhynern. Vreden ist eine Wundertüte, die ein Spektakel erzeugen kann. Für uns ist es wichtig, die Kontrolle zu behalten und da nicht mitzuspielen.“

Für ein Team, das wie die U21 eher hoch verteidigt, besteht die Gefahr, in schnelle Umschaltaktionen der Gegner zu laufen. Genau dort hat Bertels jedoch angesetzt: „Wir stehen nicht mehr so hoch wie noch in der vergangenen Saison, sondern legen jede Woche wieder einen starken Fokus auf die Restverteidigung. Die Teams sind gegen uns eher defensiv eingestellt und lauern auf Konter. Wenn wir dann in einen Rückstand geraten und hinterherlaufen laufen müssen, wird es immer schwer. Das wollen wir möglichst vermeiden.“

Ob er gegen Vreden, wie zuletzt beim 4:1-Sieg in Erndtebrück, wieder auf eine Dreierkette setzt, lässt der 35-Jährige noch offen: „Wir haben mit Christian Strohdiek, Paul Donner, Luka Kiefer und Kenson Bauer vier gute Innenverteidiger, sind gleichzeitig aber auch auf den Außen gut besetzt. Optionen sind da.“

Sie sind da, aber auch nötig, denn mit Jason Tomety-Hemazro (Bänderriss) sowie Dominik Bilogrevic (fünfte Gelbe Karte) fallen zwei aktuelle Stammkräfte aus. „Florian Wendt oder Martin Ens können für Bilo übernehmen. Auch da haben wir Optionen“, bleibt Bertels ruhig, zumal Mustafa Dogan und Michel Oelkers nach langer Verletzungspause zurück sind. Bertels: „Die Jungs arbeiten in jeder Trainingseinheit hart und entwickeln sich Stück für Stück weiter. Durch die aktuelle Serie ist der Glaube an die eigene Stärke da. Das wollen wir Sonntag wieder zeigen.“