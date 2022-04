Osterlauf erstmals mit Sonderwertung für Studenten der Universität Paderborn

Der Paderborner Osterlauf ist eines der traditionsreichsten Sportereignisse in Paderborn. Bei der am 16. April stattfindenden 74. Ausgabe wird erstmalig unter dem Namen „UPB meets Osterlauf“ eine Sonderwertung für Studenten der Universität Paderborn angeboten.

Organisiert wird dies im Rahmen einer Kooperation zwischen dem SC Grün-Weiß Paderborn und Studenten des Bachelorstudiengangs Sportökonomie der Uni Paderborn (Seminar „Sport- und Veranstaltungsmanagement“ unter der Leitung von Dr. Lars Riedl).

„Wir sind sehr gespannt auf diese Kooperation mit der Universität Paderborn und freuen uns auf zahlreiche sportliche Studierende am Ostersamstag auf der Strecke“, so Mathias Vetter und Christian Stork vom Paderborner Osterlauf. Alle Studenten sind eingeladen. Es gibt Strecken für jede Leistungsstufe. So können sich die Teilnehmer für einen 5- oder 10-km-Lauf oder Halbmarathon entscheiden. Unter dem Motto: „Students on the run“ habe der gemeinsame Spaß am Laufen erste Priorität. Gleichzeitig sammeln die Studenten Kilometer für das Campuswald-Projekt der Universität Paderborn. Die erlaufenen Kilometer werden in Aktivitätspunkte und schließlich in Bäume umgerechnet, die dann im Waldpark Haxtergrund gepflanzt werden.

Alle Studenten, die an „UPB meets Osterlauf“ teilnehmen, erhalten eine reduzierte Startgebühr. Darin enthalten ist der Einlass zur After-Run-Party, die nach den Osterfeiertagen steigt und in deren Zusammenhang auch die Siegerehrung stattfinden wird. Für zusätzliche Motivation sorgt das „UPB meets Osterlauf“-Läufershirt, welches die ersten 200 Anmeldungen kostenlos bekommen. Bisher seien circa 130 Studenten angemeldet, heißt es von der Uni. Anmeldungen sind online unter www.paderborner-osterlauf.de möglich. Anmeldeschluss ist am 10. April.