Antje Schramm, im Osterlauf-Team Koordinatorin der Sonderwertung, ist sich sicher, dass die Teilnehmerzahl aus dem Jahr 2022 (1493 Starter) im 75. Jubiläumsjahr getoppt werden kann.

Neben dem bekannten Rahmenprogramm wird es diesmal neue Aktionen und Besonderheiten geben. Zudem wird der Lauf wieder mit allen bekannten Disziplinen an den Start gehen. Dabei werden die schnellsten Firmen, die schnellsten Dreier-Teams und die Firmen mit den meisten Startenden über die 5 km-, 10 km- und Halbmarathon-Distanz prämiert. Jede zehnte Anmeldung erfolgt kostenlos.

Mit den Laufvorbereitungskursen des SC GW Paderborn können sich die Mitarbeitenden bereits im Vorfeld des Laufs, gerne auch schon im Team, in Form bringen. Im Fokus stehen dabei keine Bestzeiten oder Pokale, sondern der Spaß sowie die Freude an der Bewegung. Der SC Grün-Weiß Paderborn bietet bis April individuelle Kurse für Unternehmen an, die sich an alle Lauflevel richten. Infos dazu gibt es beim SC Grün-Weiß (Tel. 05251-3909670).

Eine besondere Plattform zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von Unternehmen bietet der digitale Starterbeutel des Osterlaufes. Klimafreundlich erhalten alle Startenden des Paderborner Osterlaufs ihren Beutel digital mit Rabatt-Vouchers, Gewinnspielen und besonderen Angeboten. Deshalb sollten alle bei der Anmeldung darauf achten, ihre persönliche E-Mail-Adresse zu hinterlegen, um vom den Vorteilen des digitalen Starterbeutels zu profitieren. Interessierte Firmen, die gerne ihre Reichweite messbar vergrößern wollen, haben die Möglichkeit, Produkte oder Unternehmen im digitalen Starterbeutel zu bewerben und so alle Osterläufer digital zu erreichen. Anfragen per E-Mail an: [email protected]

www.paderborner-osterlauf.de