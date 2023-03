Alles Wissenswerte zum 75. Paderborner Osterlauf im Überblick

Es ist ein ganz besonderes Jubiläum: Am Karsamstag, am 8. April 2023, fällt der Startschuss für die 75. Auflage des Paderborner Osterlaufes. Ob Informationen zu Anmeldung, Startzeiten, Laufstrecke oder den Parkmöglichkeiten – der folgende Überblick bietet jede Menge Wissenswertes zum ältesten Straßenlauf Deutschlands.

Der Zeitplan

Die Co-Veranstalter, der SC Grün-Weiß Paderborn und die Stadt Paderborn, rechnen wieder mit bis zu 12.000 Teilnehmern, die erneut aus einer Vielzahl von Wettbewerben wählen können. Los geht's wie immer mit den jüngsten Läuferinnen und Läufern.

10.30 Uhr : Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini-Lauf für Kindergartenkinder über 1,2 Kilometer (Eltern in Sportkleidung dürfen die Kinder begleiten)

: Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini-Lauf für Kindergartenkinder über 1,2 Kilometer (Eltern in Sportkleidung dürfen die Kinder begleiten) 11.00 Uhr : Paderborn-Lippstadt Airport 5-Kilometer-Fit-and-Fun-Lauf

: Paderborn-Lippstadt Airport 5-Kilometer-Fit-and-Fun-Lauf 11.05 Uhr : MBörso-Computer Walking/Nordic Walking über 5 Kilometer

: MBörso-Computer Walking/Nordic Walking über 5 Kilometer 11.55 Uhr : Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini-Lauf für Grundschulkinder über 1,5 Kilometer (keine Begleitung durch die Eltern)

: Sparkasse Paderborn-Detmold Bambini-Lauf für Grundschulkinder über 1,5 Kilometer (keine Begleitung durch die Eltern) 12.20 Uhr : Hotel Vivendi 10-Kilometer-Lauf (Jahrgang 2013 und älter)

: Hotel Vivendi 10-Kilometer-Lauf (Jahrgang 2013 und älter) 13.40 Uhr : Inline-Skating-Halbmarathon (Jahrgang 2009 und älter)

: Inline-Skating-Halbmarathon (Jahrgang 2009 und älter) 14.40 Uhr : Laufladen Endspurt Halbmarathon (Jahrgang 2007 und älter)

: Laufladen Endspurt Halbmarathon (Jahrgang 2007 und älter) Zielschluss: 17.25 Uhr

Anmeldung

Bis zum 8. März besteht die Möglichkeit, vom Frühbucherrabatt zu profitieren. Zur Anmeldung geht es über die Internetseite des Paderborner Osterlaufes. Nähere Informationen gibt es auch im Osterlaufbüro am Schützenplatz 3, das montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist, sowie via Mail ([email protected]).

Am 2. April schließt ein weiteres Anmeldefenster. Dieser Tag ist zudem gleichbedeutend mit dem Anmeldeschluss für den Firmencup. Anschließend, ab dem 3. April, sind bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Startschuss noch Nachmeldungen möglich. Die Teilnahme an den beiden Bambini-Läufen ist kostenlos. Hier erfolgt die Anmeldung mit einer Mail an [email protected] unter Angabe von Name, Alter und Kindergarten/Schule.

Sonderwertungen

Es gibt auch bei der 75. Auflage des Osterlaufes mehrere Sonderwertungen. Beim PaKa-Cup werden die Läuferinnen und Läufer gewertet, die sowohl am Osterlauf als auch am Kassel-Marathon (17. September) teilnehmen. Der Cup umfasst Wertungen für Läufer, Inliner und Handbiker. Die jeweiligen Platzierungen ergeben sich aus der Zeitaddition beider Läufe. Am Medifit-Firmencup (5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon) können Firmen teilnehmen, die mindestens drei Läufer aufbieten. Gewertet werden die schnellsten Dreierteams, das schnellste Unternehmen, das Unternehmen mit den meisten Teilnehmern und das kreativste Team.

Sonderwertungen gibt es zudem für alle Studenten der Universität Paderborn (UPB meets Osterlauf) und im 10-Kilometer-Lauf: Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ehrt in der Heimathafenwertung die schnellsten regionalen Läuferinnen und Läufer. Ein Special-Olympics-Lauf wird nicht angeboten, aber sowohl über die 5 und die 10 Kilometer als auch im Halbmarathon gibt es für Läuferinnen und Läufer mit einer geistigen Behinderung eine eigene Wertung.

Die Strecke

Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich bei der Osterlaufstrecke um einen flachen Rundkurs, der beim 10-Kilometer-Lauf einmal und beim Halbmarathon zweimal durchlaufen wird. Die einzige nennenswerte Steigung wartet nach etwa einem Kilometer, wenn es die Nordbrücke zu überqueren gilt. Start und Ziel ist am Heierswall, in direkter Nähe zum Sportzentrum Maspernplatz. An der Strecke gibt es mehrere Verpflegungsstellen. Zudem stehen im Start-/Zielbereich ausreichend Elektrolytgetränke zur Verfügung, heißt es.

So sieht der Streckenplan beim 75. Paderborner Osterlauf am 8. April 2023 aus. Foto: Lange

Rahmenprogramm

Der Osterlauf hat auch abseits der Strecke einiges zu bieten, bedeutendster Punkt des Rahmenprogramms ist die Sport- und Vitalitätsmesse von 9 bis 18 Uhr im Sportzentrum Maspernplatz. Auf 1800 Quadratmetern präsentieren Unternehmen und Gesundheitsdienstleister ihre Angebote rund um die Themenbereiche Sport, Gesundheit, Vitalität und Fitness. Für weitere Abwechslung ist auf der Aktiv-Bühne gesorgt

Parkmöglichkeiten beim Paderborner Osterlauf

Der SC Grün-Weiß und die Stadt empfehlen eine klimafreundliche Anreise zu Fuß oder mit dem Rad. An den Paderwiesen, am Maspernplatz und am Sportzentrum befinden sich zahlreiche Fahrradständer. Für die Teilnehmer, die mit dem Auto kommen (müssen), gibt es hier eine Übersicht der Parkmöglichkeiten. Die nächstgelegene Parkmöglichkeit für den Lauf ist das Parkhaus „Neuhäuser Tor“. Das Parkhaus Rolandsweg steht am Veranstaltungstag nicht zur Verfügung. Zudem gibt es am Karsamstag zwischen 9.30 und 18 Uhr im 15-Minuten-Rhythmus einen kostenlosen Park & Ride-Service. Abfahrt ist an der Home Deluxe Arena (Parkplatz P1).