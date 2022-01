Osterlauf: SC Grün-Weiß präsentiert neues Konzept

„Egal ob Laufanfänger oder bereits begeisterter Läufer - dein Ziel ist der Paderborner Osterlauf am 16. April 2022,“ betont der regional sehr bekannte Lauftrainer Axel Czech.

74. Auflage in Paderborn am Karsamstag

Zusammen mit Dieter Röttger trainiert das Duo für den SC Grün-Weiß Paderborn in Vorbereitungskursen auf den Paderborner Osterlauf. „Wir wollen ein Rundumpaket für die Läuferinnen und Läufer anbieten, damit sie sich unter besten Voraussetzungen wohl fühlen und sich gezielt jetzt auf den Osterlauf und später auf andere Läufe vorbereitet können“, berichtet Rafael Fromme, Leiter des Gesundheits-, Reha- und Fitnesszentrums mediFit beim SC Grün-Weiß Paderborn.

Ankommen und schneller werden

In verschiedenen Leistungsgruppen trainiert man auf die Ziele „ankommen“ und „schneller werden“. Neben einem intensiven Lauf-ABC für einen ökonomischen Laufstil, gibt es eine kostenfreie videogestützte Laufanalyse, Rabatt auf das offizielle Läufershirt des Osterlaufes von der Firma Newline (Hummel), einen Vortragsabend zum Thema „optimales Training“, eine Schuhberatung und eine Laufanalyse im Laufladen Endspurt, „Wir wollen mit diesem neuen Konzept den SC Grün-Weiß und den Paderborner Osterlauf noch enger zusammenschnüren“, freuen sich Mareen Walbaum und Mathias Vetter vom SC Grün-Weiß Paderborn über zahlreiche Anmeldungen.

Beginn für fortgeschrittene, ambitionierte LäuferInnen ist am Montag, 7. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, Anfänger oder Wiedereinsteiger mit dem Ziel des 5-km-Laufes starten am Mittwoch, 9. Februar, 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Ahorn-Sportpark in Paderborn. Informationen und Anmeldungen im Sportzentrum des SC Grün-Weiß Paderborn, Tel. 05251-3909670 oder unter medifit-paderborn.de.