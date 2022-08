Die Paderborn Dolphins können nicht nur spektakulär siegen, sie sind auch Feierbiester. Vorglühen in der WG der US-Boys (die Coaches in der Bar Celona), danach gesammelt ins Resi, später weiter in den Container; bis zum Ende des Alkohols. „Bei uns war emotionaler Ausnahmezustand“, gestand Headcoach Jason Irmscher.

Viel Schlaf bekamen die Footballer in der Nacht nach dem 25:17-Krimi in Langenfeld nicht. Ein Held des Abends ließ es ruhiger angehen: Kicker Hendrik Schröder war nach dem wichtigsten Fieldgoal seiner Karriere am Sonntag schon in New York. Zutiefst erleichtert und zufrieden.