Headcoach Irmscher: „Die sind schlagbar“

Noch ein Schritt trennt die Paderborn Dolphins von einer süßen Saisonverlängerung: Gelingt ihnen am Samstag (16 Uhr) bei den Langenfeld Longhorns ein Sieg mit acht Punkten Differenz, der das 14:21 aus dem Hinspiel wettmachen würde, qualifizieren sie sich für die Aufstiegsrelegation zum Football-Oberhaus. Gegner dort am 10./11. und 24./25. September: die Düsseldorf Panther.

Nun hat der Spitzenreiter Gleiches im Sinn, Langenfeld reicht ein Sieg oder ein Unentschieden. Sollte dazu der Tabellendritte Hildesheim Invaders in Rostock gewinnen, würde eine Minitabelle des Spitzentrios erstellt (alle 16:4 Punkte) und den Dolphins in dieser Konstellation gar ein „normaler“ Sieg reichen. „Wenn du so dicht dran bist, dann willst du auch diese letzte Hürde nehmen“, kündigt Headcoach Jason Irmscher entschlossene Dolphins an. „Diese Trainingswoche ist wieder gut gelaufen.“