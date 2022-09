Nur der Aufstieg zählt

„Die GFL2-Meisterschaft bringt uns doch nichts, wenn wir jetzt nicht nachlegen. Wir wollen den Aufstieg mitnehmen, das ist das erklärte Ziel“, sagt Headcoach Jason Irmscher vor dem ersten Play-off-Spiel. Auswärtsgegner der Paderborn Dolphins sind am Samstag (15 Uhr) die Düsseldorf Panther.

American Football: Paderborn Dolphins fahren optimistisch zum ersten Play-off-Spiel in den Düsseldorfer Pantherkäfig

Dolphins-Quarterback Carlos Martin Nieto (links, beim Passen) will seine Mannschaft zum GFL1-Aufstieg führen.

Um das GFL-Gründungsmitglied ranken sich aktuell allerlei Gerüchte: Trainer gegangen oder gegangen worden, Spieler weg. Als neuer Headcoach soll zum wiederholten Male DJ Anderson inthronisiert worden sein. Panther-Sportvorstand Ralf Gottschling möchte nicht zur Aufklärung beitragen. „Wir halten uns bedeckt. Mit der Presse müssen wir ja nicht reden. Am Samstag wird jeder sehen, wer bei uns an der Seitenlinie steht. Wir gehen frohen Mutes in die zwei Spiele.“