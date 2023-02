Paderborner Golfprofi Knappe fährt in Singapur Achterbahn

Zuvor war der Paderborner sowohl bei den zwei Rolex-Series-Events in Abu Dhabi und Dubai als auch bei der Ras Al Khaimah Championship ohne jegliche Einnahmen geblieben. In Singapur, wo letztlich der Südafrikaner Ockie Strydom (269) triumphierte, deutete lange gar nichts auf ein erneutes vorzeitiges Aus hin. Ganz im Gegenteil.

Knappe lieferte nach einer 68er-Runde (-4) zum Auftakt zunächst auch am zweiten Tag blitzsauberes Golf ab, lag nach elf Löchern acht Schläge unter Par und auf Rang vier. Daran, dass der Mann vom GC Paderborner Land ein viertes Mal in Folge am Cut scheitern könnte, dachte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr, ehe plötzlich doch noch eine wilde Achterbahnfahrt begann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Knappe (@alexknappegolf) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Knappe verlor auf der 12 und der 13 insgesamt fünf Schläge und leistete sich – nach einem Birdie auf der 14 – auch noch Bogeys auf der 16 und der 17. Ohne das finale Birdie auf der 18 wäre auch dieses Turnier für ihn nach zwei Runden vorbei gewesen. Die 73 war gerade gut genug, um es als geteilter 51. ins Wochenende zu schaffen, wo zwei 69er-Runden für das drittbeste Ergebnis in dieser Saison reichten.

Weiter geht‘s für Alex Knappe beim mit zwei Millionen US-Dollar dotierten Thailand Classic in Chon Buri, das für ihn am Donnerstag um 13.08 Uhr Ortszeit (7.08 Uhr deutscher Zeit) beginnt.