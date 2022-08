Paderborner Squash Club kämpft in Bremen um die Deutsche Meisterschaft

Der Paderborner Squash Club (PSC) visiert erneut den Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft an, es wäre der neunte Titel in Folge für den Rekordmeister: Am 12. und 13. August steigt in Bremen die Bundesliga-Endrunde, bei der die vier besten Teams um den Titel spielen. Die Partien werden live auf www.sportdeutschland.tv übertragen.

Paderborns Raphael Kandra sagt: „Wir freuen uns riesig und haben uns gut auf die Spiele vorbereitet. Das Line Up der Teams ist spannend. Wir sind für alle Aufstellungen und Situationen gewappnet. Ich bin sicher, dass wir den Titel wieder gewinnen.“

Am Freitag, 12. August, trifft der PSC um 14 Uhr im Halbfinale auf das Team der Squash Factory Saar-Pfalz. Die Pfälzer haben Sebastien Bonmalais (FRA, WRL 33), Robin Gadola (SUI, WRL 140), Rudi Rohrmüller, Johannes Dehmer-Saelz und Rudolf Fries im Aufgebot. Das zweite Semifinale bestreiten der 1. SC Diepholz und Black&White RC Worms.

Halbfinale gegen Saar-Pfalz

Die Paderborner reisen mit Deutschlands Nummer eins Raphael Kandra, der ehemaligen Nummer drei der Welt, Simon Rösner, dem Weltranglisten-14. Nicolas Müller (SUI), dem amtierenden Schweizer Einzelmeister Dimitri Steinmann (WRL 44), dem Tschechen Viktor Byrtus (WRL 145) und dem Paderborner Dauerbrenner Lucas Wirths sowie Trainer Hendrik Vössing, Physiotherapeut Artur Wunder (Pro Physio) und dem 1. Vorsitzenden Andreas Preising nach Bremen. Geschäftsführerin Anna Wedegärtner muss aufgrund einer Covid-Infektion passen: „Wir wollen unsere Favoritenrolle in Bremen bestätigen und haben dafür ein Weltklasse-Team am Start. Mich schmerzt es natürlich sehr, dass ich beim Saisonhighlight nicht live vor Ort dabei sein kann. Aber ich werde alle Spiele auf Sportdeutschland.TV verfolgen.”

Worms wird ebenfalls in Starbesetzung auftreten: Neben dem Weltrangslistenfünften Mohamed ElShorbagy (EGY), der zum ersten Mal in einer Bundesliga-Endrunde eingesetzt wird, haben die Rheinland-Pfälzer auch die ehemalige Nummer 1 der Welt mit dabei, den Engländer Nick Matthew, der immer noch in diversen Ligen aktiv ist. Hinzu kommen die Nationalspieler Yannik Omlor (WRL 100) und Valentin Rapp (WRL 133) sowie die Brüdern Jens (HWRL 60) und Carsten Schoor. Diepholz reist mit dem Inder Mahesh Mangaonkar (WRL 47), Dylan Bennett (NED, HWRL 43), Julian Kischel, Willi Wingelsdorf, Dustin Eickhoff, Dennis Jensen, Dirk Heemann und Thomas Kretschmer an.

Finale am Samstag

Die beiden Staffelsieger Paderborn (Nord) und Worms (Süd) sind gesetzt und treffen am Freitag im Semifinale auf den Zweiten der jeweils anderen Staffel, Saar-Pfalz (Süd) und Diepholz (Nord). Das zweite Halbfinale beginnt am Freitag um 17 Uhr. Die Sieger der Halbfinals spielen am Samstag um 14 Uhr den Deutschen Mannschaftsmeister 2022 aus, ein Spiel um Platz drei findet in Bremen nicht statt.