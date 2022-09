Paderborner Squash Club zeichnet Simon Rösner für Verdienste mit PSC-Award aus

Er ist das Gesicht des Paderborner Squash Clubs: Simon Rösner. Auf der Jahreshauptversammlung des PSC zeichnete der 1. Vorsitzende Andreas Preising den Ausnahmesportler mit dem PSC-Award aus. „Dieser Preis wird seit 2004 für Verdienste um den Squashsport und insbesondere für den Paderborner Squash Club verliehen“, erklärte Preising, der Rösner vor fast 20 Jahren in die Sportstadt Paderborn holte.

„Simon ist als ehemalige Nummer drei der Welt, World Games- und Tournament-of-Champions-Sieger der erfolgreichste deutsche Squash-Spieler aller Zeiten und war schon beim Bundespräsidenten zu Gast. Er hat so viel für den Squashsport erreicht. Wir sind stolz, ihn auf dieser Reise begleitet zu haben. Er ist ein fantastischer Sportler und was noch mehr zählt: Ein supernetter Mensch, mit dem man sich sehr gerne austauscht!“

Der Träger des Silbernen Lorbeerblatts ist seit Jahresbeginn Nachwuchs-Bundestrainer, um seine Erfahrung an die größten Talente weiterzugeben. Neun PSA-Titel, je ein Jugend-Einzel- und Team-Europameistertitel aus dem Jahr 2006 sowie Silber bei der Einzel-Europameisterschaft 2013 und sechs Bronze-Medaillen bei Team-EMs stehen bei ihm zu Buche.

Inzwischen ist der elfmalige Deutsche Einzelmeister, 14-fache Deutsche Mannschaftsmeister und siebenmalige Europapokalsieger mit seiner Frau Vivien und Sohn Liam in seine alte Heimat Würzburg verzogen: „Ich werde immer ein Paderborner bleiben. Ich bin mit 16 Jahren hierher gekommen und habe hier so viel erlebt. Paderborn bleibt immer in meinem Herzen“, sagte der 34-Jährige, der dort den TSC Heuchelhof leitet.

Nichtsdestotrotz wird Rösner regelmäßig in seiner zweiten Heimat sein. Für Trainingseinheiten mit dem Bundesligateam und vor allem bei jedem Bundesliga-Heimspiel ist er im Ahorn-Sportpark. „Ich möchte noch viele Titel mit dem PSC gewinnen“, erklärte der Nationalspieler. Der nächste wird vom 13. bis 18. September ins Visier genommen: Beim Europapokal der Landesmeister, der Champions League der Squasher, steht für Simon Rösner, Raphael Kandra, Nicolas Müller, Lucas Wirths, Viktor Byrtus und Rowan Damming das Unternehmen Titelverteidigung auf dem Programm.