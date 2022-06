Paderborns Jannis Pütz will Deutscher Meister im E-Football werden

Jannis Pütz, E-Sportler aus dem Team des SC Paderborn 07, hat sich als einer von 32 Spielern für das Grand Final der Virtual Bundesliga qualifiziert, das an diesem Wochenende, 4. und 5. Juni, in Köln ausgetragen wird. Auf den Deutschen Einzelmeister im E-Football wartet eine Siegprämie von 40.000 Euro.

Wer ist der beste deutsche Fifa 22-Spieler? Diese Frage wird am Wochenende in Köln beantwortet.

Jannis „JistenNSQ“ Pütz hat sich über die VBL Open Playoffs für das VBL Grand Final qualifiziert. Pütz vertritt die Paderborner in der Fußballsimulation EA Sports Fifa 22 an der PlayStation 5.

Das Saisoninale findet in der Event-Location „XPOST“ in Köln statt. Die Teilnehmer treffen dort persönlich aufeinander. Los geht’s am Samstag, 4. Juni, um 12 Uhr. Am Sonntag finden zwischen 12 und 20 Uhr die entscheidenden Spiele um die Meisterschaft statt. Der Anpfiff für das Endspiel erfolgt am Sonntag um 19.05 Uhr. Erstmals seit 2019 sind auch wieder Zuschauer für die entscheidenden Spiele am Sonntag zugelassen. Zudem gibt es eine Live-Übertragung auf virtual.bundesliga.de, den Twitch-Accounts der VBL und EA Sports sowie auf Sport1, eSports1 und #dabeiTV.

Jannis Pütz (rechts), hier (von rechts) an der Seite von SCP-Trainer Daniel Elit sowie seiner Paderborner Teamkollegen Yannik Büscher und Fabian Hüvel. Foto: SC Paderborn

Am Samstag treten die E-Sportler in fünf Spielrunden je Konsole im „Swiss-Format“ gegeneinander an. Sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox qualifizieren sich die acht besten Spieler jeweils für die K.o.-Phase am Sonntag. In Hin- und Rückspielen spielen die Teilnehmer pro Konsole einen Gewinner aus. Die beiden Gewinner treffen im Endspiel sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox aufeinander. Dem Deutschen Meister im eFootball winkt eine Prämie in Höhe von 40.000 Euro. Insgesamt geht es im VBL Grand Final um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.