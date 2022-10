Pinto belohnt Druckphase

„Das war doch ein tolles Fußball-Spiel, oder nicht?“, meinte DJK-Coach Roberto Busacca. Seine Frage war rein rhetorisch, denn von Anfang an entwickelte sich eine interessante Partie, in der die Neuenbekener zunächst etwas verhalten auftraten. Zwar besaßen die Gäste in Hälfte eins insgesamt zwei, drei Torchancen – die größte ließ Adebola Adejoju in Minute 30 aus – leisteten sich aber auch einige Fehler im Spielaufbau. Die Gastgeber dagegen waren in der Defensive sehr konzen-triert und verteidigten gut und geschickt alles weg.

Nach vorne versuchte es die DJK oft mit langen Pässen in die Spitze. So richtig Zwingendes kam jedoch zunächst nicht dabei heraus. Mastbruchs aussichtsreichste Möglichkeit gab es nach 24 Minuten, als Sven Kröger am langen Pfosten knapp den Ball verpasste. So ging es torlos in die Pause.

Das war ein Doppel-Wumms

Kurz nach Wiederbeginn musste das 1:0 für die DJK fallen: Julius Brinkmann ließ zwei Neuenbekener Verteidiger stehen, deren Keeper Julian Gabriel umkurvte Mastbruchs Stürmer auch noch, so dass das Tor leer war. „Ich dachte in dem Moment, den Ball schiebe ich einfach rein“, meinte Brinkmann. Aber so einfach war es dann doch nicht. Brinkmann war etwas zu weit an den Rand des Fünfmeterraums, so dass er den Ball im vollen Lauf nicht mehr ganz Richtung leeres Tor lenken konnte und schließlich neben herging. Anschließend schlug Brinkmann die Hände vors Gesicht, „doch dann wurde es kurz darauf richtig bitter“, sagte Brinkmann. Was er meinte, war der Elfmeter, denn es Gegenzug für den SCV gab, nachdem Miguel Soylu zu Fall gebracht wurde. Christian Rasche verwandelte sicher zum 1:0. Das war ein Doppel-Wumms zum Auftakt der zweiten Halbzeit, nur dass davon nur eine Mannschaft etwas hatte.

Die Gastgeber waren aber keineswegs geschockt, sondern machten weiter ihr Spiel. Als Brinkmann dann doch endlich ob seines vermeintlichen Treffers zum 1:1 jubelte, war es vergebens; der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Es war nun ein offenes, ein rassiges Duell. Neuenbeken besaß zwei hochkarätige Chancen, die DJK-Torwart Jonas Kell zunichte machte. Auf der anderen Seite machten die Mastbrucher in der letzten Viertelstunde massiv Druck und kamen durch Sergio Pinto, der nach einem abgefälschten Ball alle Gegner stehen ließ und den Ball über die Linie drückte, zum hochverdienten Ausgleichstreffer.

War das Remis denn auch gerecht? „Wir haben viel mehr fürs Spiel gemacht, während der Gegner nur auf unsere Fehler gewartet hat“, wähnte Busacca sein Team vorne „Wir hatten viel mehr Chancen“, sah SCV-Trainer Marco Cirrincione sein Team eher vorne.

So spielten sie

DJK Mastbruch: Kell – Fischer (78. Canetto), Fortak, Pinto, Brinkmann, Hartmann (72. Heggemann), Schulte (78. Mohamady), Dirkes, Neubert (54. Witte), Kröger (83. Fuchs), Hagen

SCV Neuenbeken: Gabriel – Erisa, Nesic (85. Lütkefedder), Soumah (85. Vetter), Soylu (65. Rogala), Doms, Adejoju, Witmann, Gorji (65. Jöstingmeier), Rasche, Zimmermann (80. Woitzyk)

Tore: 0:1 Rasche (49., Elfmeter), 1:1 Pinto (80.)