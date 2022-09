PSC-Damen feiern gelungenen Saisonauftakt und zeigen vielversprechende Debüts

Der Paderborner Squash Club (PSC) ist mit seinen zwei Damenteams in Duisburg vielversprechend in die neue Saison gestartet. In der höchsten Spielklasse Nordrhein-Westfalens, der Damenliga, spielten die Paderbornerinnen gegen die beiden Teams des SRC Duisburg.

Teammanager Matthias Wolff setzte in Abwesenheit von Kapitänin Franziska Hennes und der Deutschen Einzel-Meisterin Saskia Beinhard, die in Nantes ihr erstes PSA-Bronze-Turnier spielte, auf Milou van der Heijden, Naomi Nohar und Deborah Riedel für die erste Mannschaft sowie Lea Murrizi, Maike Paschke und Kaja Sorgatz für die „Zwote“. Für die Niederländerin Naomi Nohar (18) und Gastspielerin Deborah Riedel war es der erste Einsatz im PSC-Dress. Die erst 15-jährige Kaja Sorgatz aus der PSC-Jugend feierte ebenfalls Premiere in der Damen-Mannschaft.

Wolff setzte für den PSC 1 im ersten Spiel Milou van der Heijden, Naomi Nohar und Lea Murrizi ein. Van der Heijden und Nohar spielten gegen ihre niederländischen Landsfrauen Fleur Maas und Milja Dorenbos und gewannen jeweils mit 3:1. Die amtierende Deutsche Jugendmeisterin Lea Murrizi siegte gegen Liane Manderfeld glatt in drei Sätzen.

In der zweiten PSC-Partie gegen Duisburg 2 ersetzte Deborah Riedel an Position drei Murrizi, damit Letztere an Position eins in der zweiten Vertretung agieren konnte. Genau wie Riedel gegen Kira Bohne gewannen auch van der Heijden (gegen Angelina Rodday) und Nohar (Sabrina Dinn) ihre Partien mit 3:0.

Neben Murrizi spielte an Position zwei Maike Paschke, an der dritten Position Kaja Sorgatz gegen Duisburg 2. Die 18-jährige Murrizi entschied ihre Partie gegen Angelina Rodday genau wie Paschke (gegen Sabrina Dinn) und Sorgatz (gegen Kira Bohne) klar mit 3:0 für sich. Gegen die deutlich erfahreneren und favorisierten Duisburgerinnen der ersten Mannschaft mussten sie sich hingegen je in drei Sätzen geschlagen geben.

„Das war ein perfekter Saisonstart für beide Teams und ein gelungenes Debüt für Kaja, Debbie und Naomi“, sagte Matthias Wolff zufrieden. Damit ist der PSC 1 nun erster Tabellenführer, die junge Reserve Tabellendritter. Der nächste Spieltag findet am 23. Oktober im Ahorn-Sportpark Paderborn statt.