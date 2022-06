Reitverein Paderborn: Springsport und Spaß beim Pfingstturnier in der Füllersheide

Vorfreude auf das Pfingstturnier in der Paderborner Füllersheide bei Hanna Jürgensmeier (Foto) und Co.: Am Samstag geht es endlich wieder los.

Während die beiden grundlegend renovierten, großzügigen Reithallen bereits im Dezember 2021 mit drei gelungenen Veranstaltungen eingeweiht wurden, zeigen sich die Stallungen und Außenanlagen nun pünktlich zum Freilandturnier zu Pfingsten in neuem Glanz.

„Nach 40 Jahren intensiver Nutzung sind die Gebäude und vor allem die Bauteile aus Holz etwas in die Jahre gekommen“, berichtet der 1. Vorsitzende Dirk Jürgensmeier. „Dank der Moderne Sportstätten-Förderung des Landes NRW konnten wir die Außenfassaden, Lichtbänder, Türen zu den Stallgassen und das Dach des kleinen Außen-Stalltraktes endlich erneuern. Dazu war auch viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder notwendig, sonst hätten wir die umfangreichen Arbeiten nicht geschafft und auch nicht bezahlen können!“

Zusätzlich zu dieser Mammutaufgabe haben sich die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer viel Mühe gegeben, die Reitsportanlage für ihr Pfingstturnier herauszuputzen. Jeden Samstag wurde Rasen gemäht, geharkt, gefegt und der Parcours instandgesetzt. Diesen Samstag um 10.30 Uhr geht es endlich los.

„Da die Terminsituation etwas unglücklich war, haben wir unseren Schwerpunkt in diesem Jahr auf Nachwuchs- und Amateur-Reiter gelegt“, erklärt Kristin Stute. Sie ist verantwortlich für die Sportveranstaltungen des Vereins und hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem durch die Bewirtung auf den Paderborner Turnieren unverzichtbar gemacht. „Andere Reitturniere in der Region haben ihre Termine getauscht, so dass plötzlich an diesem Wochenende mehrere Veranstaltungen im nahen Umfeld stattfinden. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und unser Turnier klar auf den Nachwuchs ausgerichtet. Mit drei Springwettbewerben der Einsteigerklasse, vier A-Springen unterschiedlicher Kategorien und drei L- und M*-Springen sprechen wir vor allem Kinder, Jugendliche und ambitionierte Amateure an. Mit dem Nennungsergebnis sind wir absolut zufrieden und werden allen Teilnehmenden ein tolles Wochenende ermöglichen!“

Rund um den Springplatz wird vielerlei geboten. Während der Sport im Parcours für Spannung sorgt, kann am Rand gespeist und gefachsimpelt werden. Die Springprüfungen beginnen an beiden Tagen um 10.30 Uhr und finden bis in den frühen Abend statt. Highlights sind die Stilspringprüfung Kl. M* mit Stechen am Samstag um 17 Uhr sowie das Mannschaftsspringen am Sonntag um 15.30 Uhr. Alle Gäste sind in der Paderborner Füllersheide herzlich willkommen. Weitere Infos sowie ein detaillierter Zeitplan im Netz (www.reitverein-paderborn.de).