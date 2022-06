Rowan Damming holt U19-Gold

Der Paderborner SC ist mit einer starken Delegation zum ersten großen internationalen Squash-Jugendturnier seit zwei Jahren gereist. Der Niederländer Rowan Damming, Lea Murrizi, Kaja Sorgatz und Dennis Welte in Riccione nahmen an den Italian Junior Open teil. Damming, der seit einem Jahr für den PSC in der Bundesliga und NRW-Liga spielt, wurde seiner Favoritenrolle im U19-Feld gerecht. Europas Nummer eins in seiner Altersklasse zog ohne Satzverlust über alle Runden ins Finale ein und gewann auch hier 3:0 gegen den Franzosen Lazlo Godde.

Dennis Welte musste sich in der gleichen Konkurrenz nach seinem 3:0-Auftaktsieg in Runde zwei dem Ukrainer Dimitri Scherbakov in drei knappen Sätzen beugen (10:12, 7:11 und 12:14). In den Platzierungsspielen setzte er sich bis zum Endspiel um Platz neun souverän jeweils in drei Sätzen durch. Erst gegen Nationalmannschaftskollege Youssef Elgamal hatte der Bewohner des Sportinternats Paderborn 2:3 das Nachsehen.

Lea Murrizi setzte sich zu Beginn klar gegen die US-Amerikanerin Victoria Jenkins durch und wurde in der nächsten Runde in einem Fünf-Satz-Krimi von der Rumänin Andreea Ghiorghisor gestoppt. In den Platzierungsspielen landete die 17-jährige Schülerin des Reismann-Gymnasiums dank des 3:1-Erfolgs über Sofie Hausknotzova (CZE) auf dem siebten Rang.

Kaja Sorgatz komplettierte die gute Paderborner Leistung im 32er U17-Feld. Nach ihrem 3:0-Auftakt gegen Karola Tallarico (Italien) unterlag sie der Tschechin Klara Novakova. In den Platzierungsspielen gab es nach einem Dreisatzsieg gegen die an Position 5-8 gesetzte Kroatin Luce Marusic den elften Platz.

PSC-Trainer Hendrik Vössing resümierte: „Endlich konnte man sich wieder mit der Top-Jugend Europas messen! Alle haben ihr bestes Squash gezeigt, mit ein paar kleinen Höhen und Tiefen.“