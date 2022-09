SC Grün-Weiß-Team beendet die Saison in der Kleinfeldliga ungeschlagen

Das Hockeyteam des SC Grün-Weiß Paderborn ist auch am letzten Spieltag der Kleinfeldrunde Westfalen ungeschlagen geblieben und hat somit die Saison ohne Niederlage beendet. In den letzten Spielen gegen den HTC Hamm und Hockey United Werne behielten die Paderstädter mit 4:0 (4:0) und 3:1 (1:0) die Oberhand.

Hockeyteam zum dritten Mal in Folge Meister

Damit ist das Hockeyteam Corona-übergreifend schon zum dritten Mal in Serie Meister und in der Abschlusstabelle mit 18 Punkten und 23:5 Toren, deutlich vor Hamm (9).

In den abschließenden Spielen bekamen es die von Spielertrainer Niklas Knüpp wieder hervorragend eingestellten Grün-Weißen bei strömendem Regen mit dem HTC Hamm zu tun. Die Paderborner störte das ungemütliche Wetter überhaupt nicht. Das Team baute von Beginn an ein druckvolles Spiel auf. Torhüter Daniel Echterhoff war kaum gefordert und agierte bei den wenigen, von den seinen zugelassenen Chancen souverän. Im Sturm konnten Michael Reineke, Wiebke Neuhaus, Christian Borchers und Robert Dinges bereits zur Halbzeit durch sehenswerte Kombinationen gegen überforderte Gegner eine deutliche Führung herausschießen. Nach der Halbzeit stand Hamm besser und Paderborn nahm einen Gang heraus, trotzdem entwickelte sich eine unterhaltsame zweite Hälfte, auch wenn keine Tore mehr fielen.

In der abschließenden Partie hieß der Gegner Hockey United Werne. Paderborn, bereits als Meister feststehend, war nicht so konsequent wie davor. Es schlichen sich Ungenauigkeiten ein. Zum Wechsel hieß es durch ein Tor von Wiebke Neuhaus nur 1:0 für Grün-Weiß. Mit einem Doppelschlag von Michael Reineke stellte Paderborn die Weichen auf Sieg. Das einzige Gegentor des Tages brachte den umjubelten Erfolg nicht mehr in Gefahr.