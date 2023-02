Abstieg ist auch eine Chance

Nach dreijährigen pandemiebedingter Pause sind wieder Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen (DMS) in der Oberliga West durchgeführt worden. Zu diesem Wettkampf in Oberhausen entsandte der 1. Paderborner SV ein Damen- und ein Herrenteam. Derweil die Damen als guter Fünfter abschnitten, wurden die Herren Letzter – der Abstieg.

Mannschaftsmeisterschaften in einer Individualsportart wie Schwimmen machen allen Aktiven besonders viel Spaß. Da gibt jeder für sein Team das Beste, holt alles aus sich heraus und kämpft um vielleicht entscheidende Pünktchen. Die Damenmannschaft des 1. PSV 02 mit Franziska Altmiks, Kristina Balunova, Paula Flottmeyer, Jessica Hölscher, Emily Hoppe, Finja Knappe, Annika Magiera und Laura Paduch holte sich Verstärkung aus der Mastersmannschaft: Pia Lück, Inés Schuh und Hannah-Lea Schütt halfen mit. Die jungen PSV-Damen zeigten sich gut vorbereitet. Kristina Balunova schwamm mit 2:25,23 Minuten eine tolle neue Bestzeit über 200 Meter Freistil. Paula Flottmeyer verbesserte ihre Bestzeit über 200 Meter Schmetterling, Jessica Hölscher konnte sich über 200 Meter Brust steigern. Annika Magiera und Inés Schuh verzeichneten bei jedem Start neue persönliche Bestzeiten.

Laura Paduch schwamm starke 1500 Meter Freistil und verbesserte sich auf 19:07,52 Minuten. Finja Knappe schwamm in 1:16,80 Minuten die zweitschnellste Zeit des Wettkampfes über 100 Meter Brust. Über 100 Meter Freistil sowie 100 Meter Lagen schwamm sie die drittbesten Zeiten des Wochenendes. Die insgesamt guten Leistungen aller Schwimmerinnen ergaben zusammen 15.815 Punkte: Fünfter in der Oberliga West.

Die erste Herrenmannschaft des 1. PSV hat sich in der coronabedingten Zwangspause nahezu aufgelöst. Die inzwischen erwachsenen Schwimmer hatten ihre Karriere beendet, ihren Heimatort zum Studieren verlassen oder aber eine Ausbildung begonnen. So stand Trainer Roman Reeschke vor dem Problem, eine vollständige Mannschaft aufzustellen. Nur David Höschen aus der Trainingsgruppe 1 ist schon ausreichend ausgebildet, um in der Oberliga mitzuhalten. Der machte seine Sache prima, kämpfte bis zum Anschlag und schwamm eine starke Zeit über 200 Meter Brust Der übrige Nachwuchs ist zwar schon erfolgreich unterwegs, aber noch viel zu jung, um sich mit den älteren Schwimmern der Oberliga zu messen. Zum Glück für den 1. PSV halten viele ehemalige Leistungsschwimmer dem Verein ihre Treue und zeigten sich direkt bereit, in dieser schwierigen Situation auszuhelfen. Fabian Hoya etwa nahm die weite Anreise aus seiner neuen Heimat Österreich auf sich, Benjamin Wulf kam aus Düsseldorf. Auch Julius Austermann, Felix Hanselle, Lewon Nulle und Anes Omerinovic nahmen kurzfristig ihr Training wieder auf, um den Verein zu unterstützen. Die Stimmung im Team war großartig. Den „Oldies“ gelangen gar Leistungssteigerungen und neue Bestzeiten.

Julius Austermann steigerte sich über zwei Bruststrecken, Robin Brockhaus schwamm mit 1:01,42 Minuten eine neue Bestzeit über 100 Meter Rücken. Fabian Hoya verbesserte seine Leistung über 400 Meter Lagen, Lewon Nulle gelingt eine Leistungssteigerung über 100 Meter Lagen. Anes Omerinovic zeigte sich in Topform und verbesserte dreimal deutlich seine Bestzeiten. Auch Trainer Roman Reeschke sprang ins Wasser und erkämpfte mit schnellen Zeiten wertvolle Punkte fürs Team.

Da sich die Konkurrenz deutlich verstärkt hatte – so war etwa der Teilnehmer der Olympischen Spiele von 2016, Christoph Fildebrandt (SC Aqua Köln) am Start – landete das zusammengewürfelte dennoch nur auf dem letzten Platz. Im nächsten Jahr schwimmt der 1. PSV 02 in der Landesliga. Mag dieser Abstieg auch traurig sein, so ist er doch eine Chance für den starken Nachwuchs, sich in der kommenden Saison in dieser Liga zu behaupten.