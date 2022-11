Schwimmer des 1. Paderborner SV mit zahlreichen neuen Bestzeiten bei NRW-Jahrgangsmeisterschaften

Für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften in der Schwimmoper in Wuppertal hatten sich sieben Schwimmerinnen des 1. Paderborner Schwimmvereins qualifiziert. Erfolgreichste Starterin war Emily Hoppe. Mit einer gewaltigen Leistungssteigerung über 100 Meter Schmetterling gewann sie in 1:07,50 Minuten die Silbermedaille in ihrer Altersklasse der 16-Jährigen.

Auch über 200 Meter Schmetterling gelang der Schülerin vom Gymnasium St. Michael eine neue persönliche Bestzeit. Schnelle 2:34,50 min. bedeuteten die Bronzemedaille in dieser Disziplin. Emily Hoppe zählt nun mit diesen beeindruckenden Leistungen zu den schnellsten Schmetterlingsspezialistinnen ihres Jahrgangs in NRW, ein toller Erfolg für die Schwimmerin und auch den PSV.

Die 17-jährige Finja Knappe musste sich in diesem Jahr erstmalig in der offenen Wertung mit allen älteren Schwimmerinnen des Landes messen. Mit Bestzeiten über 100 Meter Lagen und 100 Meter Freistil landete die Sprintspezialistin im guten Mittelfeld. Die 100 Meter Lagen schwamm die angehende Abiturientin in 1:09,91 Minuten; über 100 Meter Freistil scheiterte sie knapp an der magischen 60-Sekunden-Marke, 1:00,90 Minuten bedeuteten dennoch eine starke Leistung.

Auch Rückenschwimmerin Franziska Altmiks zeigte sich in Topform. Trotz eines Trainingsrückstands wegen eines längeren Auslandsaufenthaltes schwamm sie zwei neue schnelle Bestzeiten. Mit 0:31,85 Minuten über 50 Meter Rücken und 1:09,20 Minuten. Über 100 Meter Rücken platzierte sie sich gleich zweimal in den Top Ten. Mit soliden Leistungen über 200 Meter Brust und 200 Meter Freistil erkämpften auch Laura Paduch und Paula Flottmeyer je eine Top-Ten-Platzierung.

Für Annika Magiera war es der erste Wettkampf auf Landesebene. Auch sie lieferte eine gute Leistung ab: Eine neue Bestzeit über 50 Meter Rücken und Platz zwölf war ihre zufriedenstellende Bilanz. Schließlich startete Jessica Hölscher für den 1. PSV. Die Studentin der Sportwissenschaften wird von Wettkampf zu Wettkampf schneller und steigerte ihre Bestzeit auf 0:36,78 Minuten über 50 Meter Brust, so dass Trainer Roman Reeschke ein positives Fazit ziehen konnte: „Die vielen neuen Bestzeiten zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Der behutsame Aufbau über viele Jahre führt zu kontinuierlichen Leistungssteigerungen. Wenn dann am Saisonhöhepunkt noch einmal die Bestzeiten purzeln wie bei Annika Magiera, Emily Hoppe und Franziska Altmiks, können wir alle zufrieden sein und motiviert in die nächste Saison starten.“