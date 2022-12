Silvester-Cup des SV Heide Paderborn: Hünemeier mit glücklichem Händchen

Paderborn

Die Vorfreude auf den 33. Silvester-Cup des SV Heide Paderborn steigt in der Region. In der Spardose der Sparkasse Paderborn-Detmold ist am Donnerstagabend die Gruppenauslosung vorgenommen worden. Das große Hallen-Fußballturnier vom 28. bis 30. Dezember im Sportzentrum Maspernplatz dürfte seine Erfolgsgeschichte nach einer corona-bedingten Wartezeit von drei Jahren nahtlos weiterschreiben.

Von Agentur Klick