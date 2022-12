Silvester-Cup: Die Achtelfinalisten stehen fest

Paderborn

FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, SV Dringenberg (Gruppe A), SCV Neuenbeken, Gastgeber SV Heide (Gruppe B), DJK Mastbruch, Suryoye Paderborn (Gruppe C), Delbrücker SC, SuS Westenholz (Gruppe D): Diese acht Teams hatten sich am ersten Tag des 33. Silvester-Cups um den Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold fürs Achtelfinale qualifiziert. Am Donnerstag ging es vor erneut vollem Haus im Sportzentrum Maspernplatz weiter, bevor an diesem Freitag der Finaltag ansteht.