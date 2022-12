Silvester-Cup für alle

Seit der ersten Austragung des Silvester-Cups im Jahr 1988 ist das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Helfer ein Erfolgsgarant dieses so besonderen „Budenzaubers“. Im Lauf der Zeit ist das Team immer größer geworden und hat immer vielfältigere Aufgaben übernommen. Seit dem Jahr 2013 wird das Hallenfußballturnier auch gestreamt. Aus kleinen Anfängen ist nun ein großzügiges Format entstanden, das über Youtube auch Silvester-Cup-Fans in fernen Regionen erreicht.

„Wir bekommen auch Reaktionen von Fußballfreunden, die nach einem schönen Skitag in den österreichischen Alpen den Abend an ihrem mobilen Endgerät mit dem Silvester-Cup verbringen“, berichtet Christian Kroker. Der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses im Fußballkreis Paderborn ist seit den Anfängen der Übertragungen mit an Bord. „In den ersten Jahren haben wir noch viel Radio machen müssen. Da war die Technik noch nicht so weit. Oft blieb das Bild stehen“, erinnert sich Kroker an die Anfänge bei einer Turnierauflage, in der der Delbrücker SC den BV Bad Lippspringe im Finale besiegte.