Silvesterschwur: Paderborner Sprinterin Chantal Butzek gibt Comeback

Paderborn

In Silvesternächten ist schon so manch verrückte Idee geboren worden, warum also nicht auch diese: In launiger Feierstimmung, mit putzigem Rehgehörn auf dem Kopf, hatten sich die Freundinnen Chantal Butzek (LC Paderborn) und Tina Rother (LG Lippe-Süd) bei einer Party zum Jahreswechsel darauf eingeschworen, so etwas wie ein Leichtathletik-Comeback zu geben.