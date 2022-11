Sorgt Knappe für eine Premiere?

In der langen Liste der bisherigen Gesamtsieger der Challenge Tour sind einige ganz große Namen zu finden – allen voran der spätere schwedische Major-Champion Henrik Stenson (2000) und der Engländer Tommy Fleetwood (2011). Wer in der immerhin 31 Spieler umfassenden Aufzählung nach einem siegreichen deutschen Golfer sucht, der wird dagegen (noch) nicht fündig.

Aber was nicht ist, das kann nun werden, denn wenn an diesem Donnerstag auf Mallorca das Challenge Tour Grand Final beginnt, hat Alex­ander Knappe als Gesamtdritter eine sehr gute Chance, für diese Premiere zu sorgen. „Wenn ich etwas unbedingt gewinnen will, dann ist und bleibt es das Masters in Augusta, ich würde mich natürlich aber auch nicht dagegen wehren, als erster Deutscher die Gesamtwertung für mich zu entscheiden“, sagt Knappe.