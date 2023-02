Für den Paderborner Squash Club (PSC) steht am Samstag, 18. Februar (13 Uhr) steht das nächste Heimspiel in der Squash-Bundesliga Nord an. Am siebten Spieltag gastiert der Tabellenvierte SC Hasbergen im Ahorn-Sportpark.

Squash-Bundesliga: Spitzenreiter PSC hat am Samstag Heimvorteil – Sonntag in Diepholz

Am Sonntag um 13 Uhr reist das Team zum Auswärtsspiel beim 1. SC Diepholz. Der PSC führt aktuell ohne Niederlage mit 17 Punkten die Rangliste mit vier Zählern Vorsprung vor den Diepholzern an.

Mit dem SC Hasbergen hat der Rekordmeister noch eine Rechnung offen. Die Gäste sind das einzige Team der Liga, welches dem PSC in dieser Saison Punkte streitig machen konnte. In der Hinspielbegegnung stand es nach den vier Spielen 2:2. Die Paderborner gingen am Ende dank mehr gewonnener Sätze zwar als Sieger aus der Partie, ließen jedoch einen Punkt liegen. „Im Hinspiel hat Hasbergen uns sehr gefordert. Jetzt im Heimspiel wollen wir drei wichtige Punkte einfahren und damit einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen“, gibt Teammanager Friedel van Rossum die Marschroute vor.

Für den PSC stehen am Wochenende Simon Rösner, Lucas Wirths, Tobias Weggen und Lennart Osthoff auf dem Parkett. Kapitän Simon Rösner erklärt: „Das werden zwei spannende Aufgaben für uns, die wir mit vollem Einsatz lösen werden. Ich freue mich auf die heimische Kulisse im Lightpower Centercourt und auch auf den Spieltag in Diepholz. Unser Ziel ist es, den Abstand auf Diepholz zu halten oder im besten Fall auszubauen!“

Am Sonntag in Diepholz trifft der PSC auf seinen ärgsten Verfolger. Die Niedersachsen haben als Tabellenzweiter 13 Punkte auf dem Konto und sind mit ihrem Kader sowohl an den vorderen Positionen – etwa mit Mazen Hesham (Ägypten, WRL 8), Mahesh Mangaonkar (Indien, WRL 53) oder Dylan Bennett (Niederlande) – wie auch an den Positionen drei und vier mit Felix Auer, Julian Kischel oder Willi Wingelsdorf breit aufgestellt. Tickets für das Heimspiel sind für den regulären Preis von neun Euro (ermäßigt fünf Euro) an der Ahorn-Squash-Rezeption erhältlich oder per E-Mail ([email protected]) reservierbar.