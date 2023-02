„Zweite Heimat“ Kairo

Paderborn

So langsam wird Kairo fast so etwas wie eine zweite Heimat für Denise Palberg vom Luftgewehr-Bundesligisten SSV St. Hubertus Elsen und die Elite des Deutschen Schützenbundes: Nachdem im vorigen Jahr in Ägyptens Hauptstadt drei Top-Veranstaltungen (Weltcup, Weltmeisterschaft, Weltcupfinale) stattfanden, beginnt die Weltcupsaison 2023 für die Elite erneut in Kairo (19. bis 23. Februar).