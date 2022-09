„Just Windsurfing“-Teams qualifizieren sich für das Bundesliga-Finale

Der Start bei der letzten Vorrundenregatta der Saison sollte sich lohnen für die Surfer von Just Windsurfing Paderborn: Auf dem Auesee in Wesel qualifizierten sich die Teams qualifizieren für das Bundesligafinale, zudem wurde Richard Sprenger Landesmeister auf dem Raceboard.

Die erste Mannschaft brauchte nach dem kürzlich errungenen zweiten Platz in Hünxe noch eine dritte Wertung, um sicher am Bundesligafinale teilnehmen zu können, während die Jugendmannschaft Til Klöpping/Justus Strehl bereits mit dem Sieg in Hünxe und somit zwei guten Vorrundenteilnahmen qualifiziert war.

Zugleich war die Regatta als Landesmeisterschaft NRW ausgeschrieben, so dass die Aktiven von Just Windsurfing Paderborn besonders motiviert auf die Raceboards stiegen. Das Masterteam konnte mit Heiner Homrighausen, Carl Klein und Matthias Reimann an den Start gehen, lediglich Philipp Oesterle fehlte. Zudem startete Til Klöpping im Jugendfeld, dazu Richard Sprenger und Florian Schwede, die mit ihrem Kooperationsteam Saar bereits qualifiziert sind, in der Landesmeisterschaft.

Am Samstag waren bei sonnigem Wetter vier Schwachwindläufe angesetzt. Hier mussten alle Aktiven an die Grenzen ihrer Kraftausdauer gehen und den Up/Down-Kurs die komplette Zeit durchpumpen. Trotzdem galt es auf der Kreuz taktisch zum Wind und Boje zu kreuzen.

Dies gelang den Aktiven vom Lippesee sehr gut, sie fuhren immer im Spitzenfeld mit. Besonders Richard Sprenger zeigte seine gute Form und konnte zwei Wettfahrten gewinnen. Florian Schwede fuhr als beste Resultate auf Platz zwei und vier. Die Master fuhren gemeinschaftlich konstante Platzierungen für das Team im Top Ten-Bereich ein und sicherten sich hinter dem Team aus Großenbrode den zweiten Platz. Damit sind auch sie am 23. September in Hüde bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft am Dümmer dabei.

Am Sonntag konnte Wettfahrtleiter Thomas Michaelis die keine Wettfahrten mehr starten, der Wind war einfach zu schwach.

In der Landesmeisterschaft NRW siegte Richard Sprenger vor Florian Schwede und Jonas Kuhlmann. Es folgten auf den Plätzen Heiner Homrighausen und Matthias Reimann, die ihre Altersklassen gewinnen konnten.